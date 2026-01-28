www.controradio.it Tramvia, tutti gli aggiornamenti. Da Beccaria a Gavinana al Ponte Hack Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:01:27 Share Share Link Embed

Sbloccati i lavori della tramvia in piazza Beccaria dopo l’accordo Comune Soprintendenza, mentre riprendono a pieno ritmo i lavori per la linea Libertà Bagno a Ripoli e per il ponte della T2 a Novoli danneggiato a causa di un incendio.

I lavori per le linee tramviarie nuove e per la manutenzione di quelle già esistenti stanno attraversando la città, cambiando traffico, abitudini e viabilità. La buona notizia è che tutte le pedine sono in movimento. Partiamo da piazza Beccaria. Qui, dopo uno stop forzato, i lavori riprendono, senza dover aspettare i temuti quattro mesi. La storia è nota e non è certo una novità per la città di Firenze. Il ritrovamento di reperti duranti gli scavi hanno costretto il cantiere a fermarsi. Poi l’accordo tra il Comune di Firenze e la Soprintendenza: entro lunedì una parte dei manufatti archeologici saranno rimossi, dopo la gettata di cemento per sostenere il tunnel di pietra rinvenuto a metà dicembre. Poi, la prossima settimana i lavori potranno riprendere. Stiamo parlando della linea della tramvia 3.2.1, quella che andrà da piazza della Libertà a Bagno a Ripoli. In questi giorni vedremo la sede tramviaria in viale Gramsci e il cantiere tra via della Mattonaia e viale Mazzini. Nessun cambio della viabilità previsto. Sull’altro versante della stessa linea, siamo dunque a Gavinana, è partito il ribaltamento del cantiere su viale Giannotti ed anche la viabilità sarà traslata. Mentre nel fine settimana è previsto un intervento in viale Europa con conseguente chiusura della rampa che dal viadotto Marco Polo porta a Bagno a Ripoli. Infine il ponte della T2, danneggiato a Novoli da un incendio. Il Ponte Hack sarà sollevato di notte per consentire i lavori di sostituzione in sicurezza. Accadrà – causa mal tempo – solo nella notte di giovedì, con limitazioni alla linea tramviaria e bus sostitutivi.