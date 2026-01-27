Controradio Streaming
Shoah: torna il Treno della Memoria della Toscana
Shoah: torna il Treno della Memoria della Toscana

By Domenico Guarino
Saccardi

Lo ha detto la presidente del Consiglio regionale, Stefania Saccardi, a margine della seduta solenne della Giornata della Memoria, rispondendo a una domanda sul Treno della Memoria iniziativa della Regione che porta gli studenti sul viaggio verso i lager nazisti.

“Quest’anno finalmente si rifà il Treno della Memoria, lo sta predisponendo la giunta, credo che sia una bellissima iniziativa e quindi sono contenta che l’assessore Nardini e il presidente Giani abbiano deciso di rifarlo. Penso che ci sarà verso la fine di marzo e credo che sia una iniziativa per i giovani fondamentale”. Lo ha detto la presidente del Consiglio regionale, Stefania Saccardi, a margine della seduta solenne della Giornata della Memoria, rispondendo a una domanda sul Treno della Memoria iniziativa della Regione che porta gli studenti sul viaggio verso i lager nazisti.

“A me è capitato quando ero molto più giovane di andare in questi luoghi – ha aggiunto Saccardi – e di vedere direttamente e personalmente quei posti e di sentire ancora l’aria, l’odore. Su me giovane ha avuto un effetto terribile e lì acquisisci tutta la consapevolezza che non sono fatti scritti solo nei libri di storia, ma che sono volti, persone, storie, sentimenti, speranze e dolore. Credo che sui giovani tutto questo abbia un’importanza fondamentale per costruire i cittadini del futuro”.

