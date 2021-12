Controradio Infonews: le principali notizie dalla Toscana, 3 dicembre 2021

CONTRORADIO INFONEWS – Incidente stradale mortale ieri ad Abetone (Pistoia). Un uomo di 62anni, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo della sua auto, finendo giù per una scarpata e facendo un volo di diversi metri. I rilievi dell’incidente sono stati svolti dalla polizia municipale di Abetone Cutigliano.

CONTRORADIO INFONEWS – Manolo Portanova, centrocampista del Genoa, è stato interrogato in procura a Siena, nell’ambito dell’inchiesta che lo vede indagato per violenza sessuale di gruppo insieme ad altri tre giovani. Il giocatore è stato ascoltato come richiesto dal suo legale dopo l’avviso di conclusione indagini notificatogli dal pm Nicola Marini, titolare dell’inchiesta nata dalla denuncia di una 21enne che ha accusato Portanova e gli altri tre giovani di aver abusato di lei durante una festa in una casa a Siena, la primavera scorsa. P

CONTRORADIO INFONEWS – Il Mise sarebbe disponibile a sedersi intorno al tavolo con le parti per favorire la proposta ponte e il successivo progetto di reindustrializzazione del sito di Firenze della Gkn . E’ quanto emerge nell’incontro in videoconferenza sulla vertenza Gkn al Mise. “Le istituzioni toscane continuano ad essere unite in questa vertenza. Il tema è ovviamente la continuità del sito produttivo e la tutela dei livelli occupazionali”. Così Regione Toscana, Comuni di Campi Bisenzio, Firenze e Città metropolitana fiorentina. “Chiediamo un ruolo di Invitalia e dello Stato, il tema degli ammortizzatori lo vedremo quando sarà chiaro il percorso da A a B”, commenta Dario Salvetti del Collettivo di fabbrica.