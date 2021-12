Rajat Kapoor inaugura il River to River Florence Indian Film Festival

Rajat Kapoor, simbolo del cinema indipendente indiano inaugura il 21/mo River to River Florence Indian Film Festival. Il regista sarà in collegamento video per commentare col pubblico il suo ultimo lavoro “RK/RKay” una commedia metacinematografica sulle orme di Woody Allen

Sarà il regista Rajat Kapoor a inaugurare, venerdì 3 dicembre alle 20.30 presso il cinema La Compagnia a Firenze (via Cavour 50/R) e online nella sala virtuale Più Compagnia in collaborazione con MYmovies.it, il 21/mo River to River Florence Indian Film Festival, l’unico festival in Italia che racconta il volto contemporaneo dell’India attraverso la cinematografia e la cultura.

Il cineasta sarà in collegamento video dall’India per commentare col pubblico il suo ultimo lavoro“RK/RKay”: una commedia metacinematografica che ricorda “La rosa purpurea del Cairo”. RK, alter ego dell’autore, è intento a realizzare un nuovo film in cui interpreta anche il personaggio principale: Mahboob. In apertura alla proiezione si terrà la cerimonia di inaugurazione con gli interventi del sindaco di Firenze Dario Nardella, di un rappresentante della Regione Toscana, dell’ambasciatore dell’India Neena Malhotra, e della direttrice del festival Selvaggia Velo.

La serata sarà preceduta, alle 17.30 presso il MAD Murate Art District (piazza delle Murate), dalla presentazione e dal vernissage della mostra RIVERS, personale del fotografo tedesco Peter Bialobrzeski: un viaggio lungo i fiumi più iconici del mondo partito nel 1996 dalle acque del Gange, in India, e approdato nel 2020 a quelle dell’Arno, a Firenze. L’esposizione aprirà al pubblico dalle ore 18.00 e sarà visitabile fino al 15 gennaio 2022 (ingresso libero, dal martedì al sabato, ore 14.30-19.30, info e prenotazioni info.mad@musefirenze.it e 055/247687).

Tutti i film saranno proiettati in lingua originale sottotitolati in italiano e in inglese

Biglietti: mattina 4,00€, pomeriggio (per singola fascia) 4,00€, sera 6,00€

Biglietto giornaliero 10,00€, biglietto giornaliero ridotto 8,00€ (studenti, clienti Amblé, possessori biglietto Museo Ferragamo)

Abbonamento festival completo: 40,00€; abbonamento festival completo ridotto per studenti 30,00€

Sarà possibile acquistare i biglietti per le proiezioni al cinema La Compagnia direttamente alla cassa oppure a questo link: cinemalacompagnia.ticka.it

Per accedere alla programmazione e all’acquisto dei biglietti del festival online:

mymovies.it/ondemand/river-to-river

Tutte le conversazioni e gli incontri con gli ospiti del Festival sono accessibili al pubblico in sala presso il cinema La Compagnia e online sui canali YouTube e Facebook del festival.