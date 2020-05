Controradio Club: maratona radiofonica domenica 3 maggio

Dalle 9.00 alle 13.00 di domenica 3 maggio conduttori/ici, giornalisti/e, lavoratori/ici della radio e anime del Controradio Club si alterneranno ai microfoni per una maratona radiofonica di tesseramento straordinario e di ringraziamento speciale per gli ascoltatori/ici che in queste settimane di lockdown stanno sostenendo la radio facendo, rinnovando o ampliando la loro tessera tramite il sito www.controradioclub.it

Sintonizzatevi su Controradio anche domani e sostenete Controradio in questo difficile momento economico anche per la nostra realtà editoriale. Illustreremo anche le varie attività che stiamo mettendo in campo sul piano digitale per non smettere di essere riferimento e megafono culturale e di informazione.