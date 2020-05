Fase 2: a Lucca parcheggi gratis e Ztl B aperta di giorno

Parcheggi Carducci e Palatucci gratis fino al 31 dicembre e fino al 31 agosto Ztl B attiva solo la notte, oltre a uno sconto del 20% sui permessi e abbonamenti.

Sono i primi provvedimenti della manovra ‘Lucca riparte’ per il rilancio dell’economia cittadina elaborata dal Comune. La Giunta comunale, guidata dal sindaco Alessandro Tambellini, ha approvato la delibera che mette in atto le prime azioni pensate per i parcheggi e l’accesso alla città e al centro storico.

Dal 4 maggio tutti i parcheggi a pagamento del territorio saranno ancora gratuiti, dal 5 maggio i parcheggi blu torneranno a pagamento ma Carducci e Palatucci resteranno gratuiti fino al 31 dicembre. La zona a traffico limitato del centro storico resta ancora completamente aperta fino all’11 maggio per consentire alla società Metro srl di riprogrammare i varchi elettronici e dal 12 maggio entrerà in vigore la nuova organizzazione: restano invariati confini e modalità di accesso alla Ztl A (area pedonale centro storico e mura), la Ztl B sarà aperta fino al 31 agosto per 12 ore consecutive, dalle 8 alle 20, per incentivare l’ingresso nel centro storico in vista della progressiva riapertura delle attività.

“L’amministrazione è al lavoro per far ripartire la città e approvare tutti i provvedimenti su cui ci siamo impegnati nel tempo più veloce possibile – dichiara il sindaco Tambellini -. In questi anni dal punto di vista commerciale e turistico la città si è sviluppata moltissimo e il blocco forzato ha colpito migliaia di piccoli imprenditori, i loro dipendenti le loro famiglie. Dobbiamo essere pronti quindi a ripartire in sicurezza, predisponendo già le misure che rendano di nuovo attrattivo il centro storico, ma dobbiamo impegnarci tutti a rispettare con attenzione la sicurezza perché se l’epidemia dovesse riprendere, una seconda chiusura sarebbe davvero una catastrofe”.