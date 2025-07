Maltempo, in Toscana ancora codice giallo

Maltempo – Ancora codice giallo in Toscana. Una veloce perturbazione, spiega la Regione, interesserà anche il nord della Toscana fino alla mattina di domani, martedì 8 luglio.

Così per queste zone la Sala operativa regionale della protezione civile ha emesso un codice giallo per rischio idrogeologico-idraulico del reticolo minore e temporali forti dalle 22 di oggi fino alle 8 di domani.

Esteso poi fino a domani mattina alle 8 anche il codice giallo per vento forte su costa centro-nord e arcipelago e sui crinali appenninici e versanti emiliano-romagnoli e quello per mareggiate su costa centro-nord e arcipelago. Secondo le previsioni diffuse dal Comune di Livorno oggi “i venti continueranno a soffiare da sud-ovest (libeccio) con raffiche fino a 70-90 km/h, con tendenza, da domani, a ruotare a ponente e ad attenuarsi. Mari agitati, possibilità di temporali sparsi, di forti colpi di vento e di grandinate”.

Per questo il Comune invita, specie “pedoni e guidatori di mezzi a due ruote di evitare per quanto possibile il transito lungo i viali a mare durante il codice giallo per rischio mareggiate. Il viale Italia, soprattutto nel tratto tra la Baracchina Bianca e l’intersezione con via Forte dei Cavalleggeri, potrà essere chiuso al traffico su indicazione della Protezione civile comunale e della Polizia Municipale, a seconda della forza delle mareggiate e della presenza di detriti in carreggiata”.