Presidio docenti Cicognini, ‘no a precarietà personale’

Presidio di docenti davanti al Convitto Cicognini di Prato per protestare contro la precarietà del personale educativo.

Un presidio di docenti davanti al Convitto Cicognini di Prato, “per portare a conoscenza di tutti la precarietà nella quale è costretto a vivere, da troppo tempo, il personale educativo dello storico istituto scolastico pratese”. Ad organizzare l’iniziativa, dalle 12 alle 13 di oggi, la Cisl scuola Firenze-Prato.

“Da tempo il personale educativo dei Convitti è soggetto ad uno stato di assoluta precarietà – spiega la segretaria generale Cisl scuola Firenze-Prato Camilla Insom -. Manca un concorso dal 2000. Manca un canale di reclutamento codificato e strutturato, il che condanna di fatto il personale educativo a uno stato di permanente precarietà. Le ultime notizie in merito agli organici, mostrano un taglio ulteriore, riducendo così anche il numero delle possibili assunzioni a tempo determinato. In più, norme ormai vetuste e arcaiche rendono i parametri per gli organici difficilmente applicabili alla realtà odierna”.