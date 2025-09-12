Controradio Streaming
Ven 12 Set 2025
Controradio Streaming
ToscanaCronacaCaso Cocci, il legale di Belgiorno: "è estraneo a ogni addebito"
ToscanaCronacaPolitica

Caso Cocci, il legale di Belgiorno: “è estraneo a ogni addebito”

By Viola Giacalone
cocci

“Claudio Belgiorno non ha diffuso né inviato ai soggetti indicati dalla Procura alcun tipo di materiale riguardante la persona dell’avvocato Tommaso Cocci meno che mai materiale a contenuto sessualmente esplicito” Così in una nota l’avvocato Ugo Fanti, legale di Belgiorno, l’ex consigliere comunale di Fdi a Prato indagato nel caso delle lettere minatorie a Cocci e per truffa al Comune per presunti rimborsi illeciti.

Claudio Belgiorno “nega recisamente gli addebiti trasfusi dalla procura nel decreto di perquisizione”: “Non ha diffuso né inviato ai soggetti indicati dalla Procura alcun tipo di materiale riguardante la persona dell’avvocato Tommaso Cocci meno che mai materiale a contenuto sessualmente esplicito”. Darà anche contezza “della laicità” dei rimborsi chiesti per la sua attività da consigliere comunale. Intanto, “il danno subito”, “attesa l’estraneità a questa vicenda, è incommensurabile”. Così in una nota l’avvocato Ugo Fanti, legale di Belgiorno, l’ex consigliere comunale di Fdi a Prato indagato nel caso delle lettere minatorie a Cocci e per truffa al Comune per presunti rimborsi illeciti.

Per il caso Cocci, lunedì alle 8:45 in procura è stato fissato l’interrogatorio di Belgiorno che, spiega il legale, “risponderà e rappresenterà circostanze e fatti di cui” il pm “dovrà inevitabilmente prendere atto”. Nella nota si afferma anche essere “falsa la circostanza” che nella perquisizione a casa di Belgiorno “sia stata trovata una lettera anonima non affrancata e/o un plico privo di qualsiasi francobollo”: riguardo a ciò provvederà “a depositare denuncia” nei confronti di chi sarà ritenuto responsabile “per la divulgazione a terzi e/o alla stampa di materiale coperto dal segreto istruttorio, divulgazione peraltro riportata in maniera contraria al vero”. Per i presunti rimborsi illeciti in danno del Comune, il legale evidenzia “che a fronte di notizie che” lo configuravano come “illecito percettore” di oltre 34.000 euro, “l’indagine è stata chiusa con la contestazione di percezioni asseritamene indebite pari a 1.200 euro nel corso di 15 mesi di attività di consigliere”.

Belgiorno ha già depositato in procura istanza per essere interrogato: “Darà contezza della leicità della percezione della minima somma contestata”.
“Il danno subito da Claudio Belgiorno e dalla propria famiglia, attesa l’estraneità a questa vicenda, è incommensurabile – conclude la nota -. I danni che verranno richiesti alle persone che saranno ritenute responsabili saranno altrettanto incommensurabili. Saranno altresì ingenti i danni che verranno richiesti” a quanti in questi giorni sui social “operano improvvidi commenti lesivi” del suo onore.

Articolo precedente
Firenze celebra Tiziano Terzani con un murale
Articolo successivo
Anci Toscana: Governo dia fondi per minori non accompagnati, situazione al limite

Articoli correlati

Abbiamo parlato di

ToscanaFirenzeRegione ToscanaGiornale radio nazionaleNewslineComune di FirenzeDario NardellaEugenio GianiCoronavirus ToscanaCovid-19Gimmy TranquilloEnrico RossiBravo chi ascoltaSara FunaroPratoPisaAd ovest di padalinoStefania SaccardiComune di PratoComune di Pisa

Categorie

Toscana30644Cronaca18311Politica4081Cultura & Spettacolo3816Diritti2568Sanità2521

CHI SIAMO

Controradio testata giornalistica radiodiffusa registrata presso il Tribunale di Firenze (n. 2483 - 31/03/1976) Controradio Srl - via del Rosso Fiorentino 2/b - 50142 Firenze - Tel 055.73.99910 - P. IVA 03353190485 - SDI: M5UXCR1
Cookie Policy di www.controradio.it
Privacy Policy di www.controradio.it

Contattaci: [email protected]

SEGUICI