Controradio Streaming
Ven 12 Set 2025
Controradio Streaming
ToscanaDirittiAnci Toscana: Governo dia fondi per minori non accompagnati, situazione al...
ToscanaDirittiMigranti

Anci Toscana: Governo dia fondi per minori non accompagnati, situazione al limite

By Domenico Guarino
Anci Toscana minori non accompagnati

Minori Stranieri Non Accompagnati, il grido di allarme dei Comuni riuniti ieri da Anci Toscana. I mancati trasferimenti statali stanno mettendo in grande difficoltà le amministrazioni

Al 31 luglio 2025 l’Italia accoglieva 16.875 minori stranieri non accompagnati, di cui 693 in Toscana, pari al 4,1% del totale nazionale.Da alcuni mesi è però emersa una grave insufficienza di copertura delle spese dei Comuni connesse all’accoglienza dei MSNA a valere sul Fondo nazionale dedicato. I mancati trasferimenti statali per l’accoglienza dei Minori Stranieri Non Accompagnati (MSNA) stanno mettendo in grande difficoltà i Comuni e le Società della Salute. Questo quanto è emerso ieri durante la riunione indetta da Anci Toscana con la presidente e sindaca di Poggibonsi, il sindaco di Teramo e delegato nazionale Anci per l’immigrazione, tanti Comuni – da Pistoia a Firenze, da Livorno a Lucca – e alcune Società della Salute.

Il fondo, pari a 115 milioni di euro nel 2025, è destinato a ristorare in via emergenziale le spese dei Comuni per i MSNA presi in carico fuori dai sistemi di accoglienza nazionale.
Tra il 2023 e il 2024 i Comuni toscani hanno registrato una mancanza di coperture di circa 5 milioni di euro, cifra peraltro già ampiamente superata nel primo semestre del 2025. Tra i Comuni più penalizzati in Toscana: Firenze (oltre 2 milioni di euro dal 2023 a oggi) e la Società della Salute Senese (oltre 1 milione di euro tra il 2023 e il 2024).

Anci Toscana chiede l’impegno del Governo e si rivolge ai Parlamentari toscani perché questa problematica sia risolta al più presto.

“Come Anci Toscana attiveremo un tavolo di lavoro, con i Comuni maggiormente coinvolti e la Regione, sia per sollecitare e monitorare la soluzione al problema sia per salvaguardare la prosecuzione dei percorsi di accoglienza e i diritti dei minori” si legge in un comunicato. “Oltre a ristorare i Comuni delle spese finora sostenute sarà infatti necessario ampliare la capienza del Sistema di Accoglienza e Integrazione (SAI) dedicato ai minori, così da consentire a tutti i MSNA di essere presi in carico all’interno di un sistema che coniuga sostenibilità economica e buona integrazione!”.

Articolo precedente
Caso Cocci, il legale di Belgiorno: “è estraneo a ogni addebito”

Articoli correlati

Abbiamo parlato di

ToscanaFirenzeRegione ToscanaGiornale radio nazionaleNewslineComune di FirenzeDario NardellaEugenio GianiCoronavirus ToscanaCovid-19Gimmy TranquilloEnrico RossiBravo chi ascoltaSara FunaroPratoPisaAd ovest di padalinoStefania SaccardiComune di PratoComune di Pisa

Categorie

Toscana30644Cronaca18311Politica4081Cultura & Spettacolo3816Diritti2568Sanità2521

CHI SIAMO

Controradio testata giornalistica radiodiffusa registrata presso il Tribunale di Firenze (n. 2483 - 31/03/1976) Controradio Srl - via del Rosso Fiorentino 2/b - 50142 Firenze - Tel 055.73.99910 - P. IVA 03353190485 - SDI: M5UXCR1
Cookie Policy di www.controradio.it
Privacy Policy di www.controradio.it

Contattaci: [email protected]

SEGUICI