ToscanaCronacaFirenze celebra Tiziano Terzani con un murale
Firenze celebra Tiziano Terzani con un murale

By Viola Giacalone

Il 14 settembre 2025, giorno in cui avrebbe compiuto gli anni, Firenze renderà omaggio a Tiziano Terzani con l’inaugurazione di un grande murale in via Pisana, la strada dove il celebre viaggiatore e scrittore nacque nel 1938. L’opera, firmata da Luca Barcellona, misura 30 metri di larghezza per 3,5 di altezza e riporta una delle frasi più note e universali di Terzani: ‘L’unica rivoluzione che serve è quella dentro di noi’. All’inaugurazione, a cui è invitata tutta la cittadinanza, sarà presente tra gli altri Angela Terzani Staude, moglie di Terzani, oltre ai rappresentanti di Come, Q4 ed Esselunga, proprietaria del muro dove è stata realizzata l’opera che ha anche finanziato interamente l’intervento, realizzato con il sostegno attivo del Comune di Firenze.
L’idea, si spiega in una nota, è nata dal giornalista Jacopo Storni e dal biografo di Terzani Àlen Loreti, che hanno voluto trasformare un muro di città in un luogo di memoria e riflessione. Prezioso per la realizzazione del murale è stato tutto l’ufficio direzione cultura e sport del Comune, e in particolare la funzionaria Stefania Pancini. La data del 14 settembre appunto non è casuale: nel giorno del compleanno di Terzani, la città di Firenze vedrà comparire un invito a riflettere sulla propria trasformazione interiore: una raccomandazione alla quale Terzani arrivò alla conclusione della sua vita essenzialmente dedicata all’osservazione del mondo e dell’uomo. Intanto oggi, alle 19, a San Miniato al Monte, incontro in memoria di Terzani ‘L’unica rivoluzione che serve è quella dentro di noi’, alla presenza di Angela Terzani Staude, padre Bernardo Gianni, Jacopo Storni, Àlen Loreti e Chiara Brilli.

