Caso Cocci, perquisite Logge a Firenze e Prato per inchiesta politica-Massoneria

Gli investigatori della Digos di Prato con i Finanzieri di Prato e Firenze hanno perquisito la sede della Loggia massonica Sagittario di via Lazzerini a Prato e Palazzo Ubaldini Peruzzi in Borgo de’ Greci a Firenze, sede della Provincia Massonica Fiorentina. Si cercano elenchi, nomi, documenti. Nell’ambito dell’inchiesta sulle minacce e i ricatti subiti dal consigliere di Fratelli d’Italia di Prato Tommaso Cocci, candidato alle regionali e – fino a qualche tempo fa – segretario della Loggia Sagittario. Le minacce, fatte con numerose lettere arrivate a diversi destinatari negli ultimi mesi, volevano costringere Cocci a non candidarsi alle elezioni regionali. Con le lettere una trappola con foto osè per ricattarlo. L’ipotesi è quella del “fuoco amico”, ovvero uno o più avversari interni che cercano di fermare l’ascesa politica di Cocci. Minacce di mostrare sue foto intime e di svelare i suoi rapporti appunto con la massoneria. Di cui Cocci è stato segretario, una sorta di braccio destro del Gran Maestro. La stessa Loggia – la Sagittario – di Riccardo Matteini Bresci (di cui fu Gran Maestro), travolto con la ex Sindaca dall’inchiesta sulla corruzione che ha portato al commissariamento di Prato. L’ipotesi formulata dagli investigatori è quella di revenge porn e di diffamazione. Dunque faida interna a Fratelli d’Italia e decine (e decine) di lettere anonime. Non solo inviate a Cocci, ma giornali, consiglieri comunali, deputati. Una storia torbida, di cui si fatica ancora a capire i contorni, che si è svolta tutta mentre Prato veniva travolta da una inchiesta epocale che ha gettato la città in una situazione senza precedenti.