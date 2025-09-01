PRATO. Le lettere anonime con i primi ricatti sono arrivate a gennaio. Con accuse gravi e una minaccia
ancora più pesante: «Se ti candidi ti distruggiamo la vita». Destinatario Tommaso Cocci, avvocato pratese di
34 anni, capogruppo di FdI in Consiglio comunale, pronto a correre per le elezioni regionali toscane del 12 e
13 ottobre. La Procura di Prato guidata da Luca Tescaroli indaga sui fatti. Mentre in città è noto che si tratta
di fuoco amico.
Prato, il fuoco amico contro Tommaso Cocci
