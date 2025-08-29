MONTEBENI. La testimonianza di Paolo Adomi della Casa del Popolo La Montanina di Montebeni: “la nostra
Casa del Popolo è impegnata a collaborare all’iniziativa di Freedom Flotilla, Global Sumud Flotilla e
Thousand Madleens to Gaza, per cercare di forzare il blocco imposto da Israele a Gaza. Il progetto parte da
una coalizione indipendente, apartitica e internazionale, per la difesa dai valori della giustizia, dei diritti umani
e della nonviolenza. Abbiamo deciso di sostenere la missione della flotta che si riunirà sotto Lampedusa a
inizio settembre, per navigare insieme in acque internazionali verso la Palestina, contribuendo con l’acquisto
di una barca per un equipaggio di 8/12 persone, barca che vogliamo donare ai Gazawi. Per questo abbiamo
dato la nostra disponibilità ad essere catalizzatore dei fondi che ognuno di voi vorrà versare e che
provvederemo ad inviare all’organizzazione della flottiglia”.
Una barca per Gaza. La Casa del popolo di Montebeni a sostegno del popolo gazawi
