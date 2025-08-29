    I dipendenti pisani dell’Istituto di geofisica si mobilitano per la Palestina

    0
    I dipendenti pisani dell'Istituto di geofisica si mobilitano per la Palestina
    PISA. Un gruppo di dipendenti della Sezione di Pisa dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv),
    assieme a colleghi e colleghe di altre Sezioni da tutta Italia, ha deciso di rompere il silenzio dando vita ad
    una discussione su come l’istituto sia chiamato a confrontarsi con le questioni etiche sollevate dai conflitti in
    corso e da ciò che sta accadendo, in particolare, in Palestina.