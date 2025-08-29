www.controradio.it I dipendenti pisani dell'Istituto di geofisica si mobilitano per la Palestina Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:06:14 Share Share Link Embed

PISA. Un gruppo di dipendenti della Sezione di Pisa dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv),

assieme a colleghi e colleghe di altre Sezioni da tutta Italia, ha deciso di rompere il silenzio dando vita ad

una discussione su come l’istituto sia chiamato a confrontarsi con le questioni etiche sollevate dai conflitti in

corso e da ciò che sta accadendo, in particolare, in Palestina.