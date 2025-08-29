FIRENZE. Il Segretario Regionale del Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria Francesco Oliviero scrive
una lettera aperta – durante la campagna elettorale per le regionali di ottobre – per ricordare al mondo della
politica le condizioni di Sollicciano. Non solo sovraffollamento, ma soprattutto lo stato della struttura, i servizi
sanitari e la gestione dei detenuti con disagio psichiatrico. Questioni ormai vecchie di decenni.
Carcere in Toscana, se i detenuti diventano interessanti in campagna elettorale
