    Carcere in Toscana, se i detenuti diventano interessanti in campagna elettorale

    FIRENZE. Il Segretario Regionale del Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria Francesco Oliviero scrive
    una lettera aperta – durante la campagna elettorale per le regionali di ottobre – per ricordare al mondo della
    politica le condizioni di Sollicciano. Non solo sovraffollamento, ma soprattutto lo stato della struttura, i servizi
    sanitari e la gestione dei detenuti con disagio psichiatrico. Questioni ormai vecchie di decenni.