Band Of Horses “Things Are Great”. Il disco della settimana

I Band Of Horses, la storica formazione di Seattle, pubblicano il nuovo disco “Things are great”. Nuovo album della settimana di Controradio. La formazione sarà in Italia il 15 e il 16 novembre 2022 per presentare l’album!

Nati nel lontano 2004 a Seattle i Band Of Horses cominciano ad ottenere attenzione con il disco “Cease to Begin” del 2007. Ma è solo con il terzo lavoro “Infinite Arms” che il gruppo raggiunge la notorietà mondiale. Vengono nominati ai Grammy per Best Alternative Album e vincitori del premio Music Award for International Album of the Year. Le loro canzoni sono state usate come colonna sonora in molti serial, sitcom, film e videogiochi statunitensi come Fringe, Numb3rs, Criminal Minds, The O.C., The Twilight Saga, Guitar Hero 5. FIFA 13 ma anche nella serie Netflix Strappare lungo i bordi, serie ideata da ZeroCalcare e ne La Casa di Carta.

I Band Of Horses, tornano dopo 5 anni con una formazione rinnovata, rimane saldo al microfono Ben Bridwell (autore di quasi tutte le canzoni), un nuovo produttore, il giovane“Wolfie” Wolfgang Zimmerman, ma con un suono delle ‘origini’. Canzoni veloci, alternate a folk ballad, con tante chitarre, un suono diretto ed immediato.

L’album è stato anticipato dai singoli “Crutch”, In Need of Repair” e “Lights”.

“Things Are Great” è il nostro Disco della settimana. Questa la tracklist del nuovo lavoro: