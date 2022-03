Inti-Illimani “Vale la pena tour”

Gli Inti-Illimani dal vivo al TuscanyHall lunedì 14 marzo. Con loro il cantautore fiorentino Giulio Wilson. “Vale la pena tour” in collaborazione con Amnesty International Italia.

Ritrovarsi in teatro per cantare insieme musica di pace e di speranza, canzoni contro ogni forma di guerra. Lunedì 14 marzo fa tappa a Firenze “Vale la pena tour”: gli Inti-Illimani tornano ad esibirsi dal vivo al TuscanyHall in compagnia di Giulio Wilson (cantautore fiorentino dallo stile ricercato e demodé). Il tour è in collaborazione con Amnesty International Italia, e supporta la campagna di sensibilizzazione a sostegno dei diritti umani e a tutela dei migranti.

Gli Inti-Illimani hanno un legame profondo con Firenze: qui, in un memorabile concerto in piazza della Signoria, intonarono per la prima volta “El pueblo unido”. E tra le tante tappe in riva all’Arno, impossibile dimenticare quella del settembre 2013, proprio al TuscanyHall, nel 40esimo anniversario del colpo di stato militare che cancellò la democrazia in Cile, costringendoli all’esilio in Italia, loro riconosciuta seconda patria.

Da sempre ambasciatori di pace, della resistenza contro le dittature e le ingiustizie, del patrimonio musicale dell’America Latina, gli Inti-Illimani hanno cantato e gridato forte il loro impegno civile contro le lotte di classe, in difesa della democrazia e del progresso, contro ogni forma di abuso, di repressione e di violenza.

“Vale la pena” è il nome del brano che ha suggellato l’incontro, il sodalizio prima umano e poi artistico tra gli Inti-Illimani e Giulio Wilson. Manifesto contemporaneo di un’epoca in cui si ha bisogno di confronti, di dialogo, di abbattere i confini per afferrare l’umanità di ogni cosa, l’umanità di ogni vita; slogan universale e di speranza, dedicato a tutti.

I biglietti (da 23 a 34,50 euro, compresi diritti di prevendita) sono disponibili sul sito www.bitconcerti.it, su www.ticketone.it (tel. 892.101) e nei punti Box Office Toscana (www.boxofficetoscana.it/punti-vendita tel. 055.210804). Biglietti disponibili anche alla cassa del TuscanyHall, dal lunedì al venerdì, dalle ore 10 alle 14. Info tel. 055.667566 – 055.6504112