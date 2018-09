75enne muore investito da auto pirata

Firenze, un uomo di 75 anni è morto dopo essere stato investito da un’auto, che non si è fermata dopo l’incidente, giovedì sera intorno alle 21:30 in viale Gagny, a Tavarnelle Val di Pesa.

Il conducente della vettura pirata che ha investito l’anziano, fuggito dopo l’incidente, è stato però individuato ed arrestato dai carabinieri.

Purtroppo, non c’è stato niente da fare per l’anziano che è morto sul posto per le ferite riportate, nell’incidente è rimasta ferita anche una donna di 62 anni che si trovava con l’uomo deceduto.

La donna, portata in ospedale per le cure del caso, non sarebbe in pericolo di vita.

Il pirata della strada è un cittadino italiano arrestato dai Carabinieri della Stazione di Tavarnelle Val di Pesa per omicidio stradale, omissione di soccorso e guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti e alcoliche.

Dal rapporto dei Carabinieri di Tavarnelle: “Il violento urto procurava la morte sul colpo dell’uomo e fratture multiple alla donna, che veniva ricoverata all’Ospedale Santa Maria Annunziata di Bagno a Ripoli, non in pericolo di vita. Durante i rilievi planimetrici, l’autore dell’investimento telefonava al 112, ammettendo le proprie responsabilità e dichiarando di volersi costituire. Condotto in caserma e identificato in B.A. di 49 anni del luogo, tentava di fornire in un primo momento una versione dei fatti poco credibile. Veniva quindi sottoposto ai relativi test, i cui risultati confermavano il recente uso di sostanze alcoliche e stupefacenti. L’uomo, dopo una serata trascorsa con gli amici, probabilmente bevendo qualche bicchiere di troppo, dato che il tasso alcolemico era superiore a 1,5 gr/l, si era messo alla guida della propria autovettura, percorrendo a forte velocità le vie del centro cittadino. Giunto nel viale Gagny, non riusciva a scorgere un gruppo di persone che si stavano salutando sul ciglio della strada e ad evitare l’impatto con due di loro. L’autovettura è stata sottoposta a sequestro, mentre la salma è stata trasportata presso l’Istituto di Medicina Legale di Firenze.

La vettura è stata sequestrata. Il pirata della strada, esperite le formalità di rito, è stato tradotto presso la Casa Circondariale “Sollicciano” di Firenze”.