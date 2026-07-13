Controradio Streaming
Lun 13 Lug 2026
HomeToscanaCronacaPaura in Mugello, un vasto incendio boschivo minaccia le abitazioni
ToscanaCronaca

Paura in Mugello, un vasto incendio boschivo minaccia le abitazioni

Raffaele Palumbo
By Raffaele Palumbo

Le fiamme sono divampate nel buio tra domenica e lunedì, alimentate dalla siccità e dal vento. Massiccio dispiegamento di soccorsi e volontari a terra per proteggere le case. All’alba attivata la flotta aerea regionale.

Una notte di altissima tensione e paura quella appena trascorsa nel Mugello, dove un vasto incendio boschivo è divampato improvvisamente nel buio, mandando in fumo ettari di vegetazione e arrivando a minacciare da vicino alcune aree abitate. Favorito dalle temperature torride che non concedono tregua neanche nelle ore notturne e spinto dal vento, il fronte del fuoco si è sviluppato rapidamente tra la serata di ieri, domenica, e le prime ore di oggi, lunedì 13 luglio, costringendo la macchina dei soccorsi a un intervento d’urgenza scattato nel cuore della notte. L’allarme è scattato quando numerose segnalazioni hanno svegliato i residenti, spaventati dal forte odore di bruciato e dai bagliori delle fiamme ben visibili sui crinali. Il rogo ha interessato una zona caratterizzata da fitta boscaglia e sterpaglie, muovendosi velocemente e avvicinandosi pericolosamente ad alcuni poderi e abitazioni isolate, rendendo le prime operazioni di contenimento estremamente complesse a causa della totale oscurità e della morfologia impervia del terreno. Il piano di emergenza della Protezione Civile e della Regione Toscana è scattato istantaneamente. Per tutta la notte, le squadre dei Vigili del Fuoco e decine di volontari dell’antincendio boschivo (AIB) hanno lavorato incessantemente a terra, creando linee di contenimento per sbarrare la strada alle fiamme e proteggere le case ed evitare l’evacuazione dei residenti. Non appena l’alba ha garantito la visibilità necessaria, il direttore delle operazioni ha attivato i mezzi aerei della flotta regionale: gli elicotteri antincendio hanno iniziato a effettuare sganci continui d’acqua per supportare il personale a terra e spegnere i focolai più alti sui crinali. Al momento la situazione è sotto controllo, ma le operazioni di bonifica e lo spegnimento degli ultimi focolai interni proseguiranno per tutta la giornata di oggi. Le autorità monitoreranno l’area per evitare che il forte calore e il soleggiamento pomeridiano possano far ripartire il rogo. Fortunatamente, non si registrano feriti o intossicati tra la popolazione.

Abbiamo parlato di

ToscanaFirenzeNewslineRegione ToscanaGiornale radio nazionaleComune di FirenzeDario NardellaEugenio GianiCoronavirus ToscanaCovid-19Gimmy TranquilloEnrico RossiBravo chi ascoltaPratoSara FunaroPisaAd ovest di padalinoComune di PratoStefania SaccardiVigili del FuocoStato bradoComune di PisaArma dei CarabinieriComune di LivornoSalt PeanutsCecilia Del ReMatteo Renzialtri-podcastLucille djEike SchmidtLivornoRound MidnightGallerie degli UffiziPdCgilRockville

CHI SIAMO

Controradio testata giornalistica radiodiffusa registrata presso il Tribunale di Firenze (n. 2483 - 31/03/1976)
Controradio Srl - via del Rosso Fiorentino 2/b - 50142 Firenze Tel 055.73.99910 P. IVA 03353190485
Cookie Policy di www.controradio.it
Privacy Policy di www.controradio.it

Contattaci: [email protected]

SEGUICI

© Controradio @ 2017-22