Anche la Versilia saluta Peppino Di Capri

Anche la Versilia saluta con affetto la scomparsa di Peppino di Capri, all’età di 87 anni dopo una lunga malattia. Se ne è andato anche un pezzo della Versilia, quella della Bussola di Sergio Bernardini, alle Focette, che ha regalato emozioni ad intere generazioni.

Agli inizi degli anni Sessanta la Bussola lo consacrò protagonista assoluto. Proprio a Focette celebrò il matrimonio con Roberta Stoppa che per un periodo ha vissuto a Viareggio, la donna che ispirò una delle sue canzoni più celebri e romantiche. Quel grande amore, pur finito con il divorzio, è rimasto immortale grazie alla musica.

Da “Roberta” a “Champagne”, passando per “Saint Tropez Twist”, “Luna Caprese” e tanti altri successi, sono quelli che ha raccontato l’Italia che cambiava, facendo ballare, innamorare e sognare milioni di persone.