Accusato di 2 aggressioni a Firenze, arrestato

Tentato omicidio e lesioni personali, aggravati dall’uso di un’arma da taglio. Con queste accuse, un 21enne è stato arrestato dalla polizia in esecuzione di una misura cautelare emessa dal gip del tribunale di Firenze.

Il giovane, secondo l’accusa, sarebbe responsabile di due aggressioni messe a segno la sera dello scorso 15 aprile. La prima in via Caccini, zona Rifredi, a Firenze: il 21enne dopo aver avvicinato in strada la vittima con il pretesto di una sigaretta, l’avrebbe colpita più volte con un’arma da taglio al torace e all’addome, causandole lesioni personali giudicate guaribili in 20 giorni, successivamente ad un ricovero in prognosi riservata. Quella stessa sera, hanno ricostruito le indagini della squadra mobile, avrebbe ferito un’altra persona con un’arma da taglio su spalla, braccio e mano. La polizia ha notificato all’indagato la misura nel carcere di Sollicciano, dove era già detenuto per altre due tentate rapine aggravate commesse con un coltello, sempre lo scorso aprile.