www.controradio.it Il disastro senza fine del carcere fiorentino di Sollicciano Play Episode Pause Episode 1x 00:00 / 00:09:32 Share Share Link Embed

FIRENZE. Finisce a Sollicciano persino un uomo di 87 anni, senza denti, per un furto in un’auto compiuto tre anni fa. Pochi giorni fa un uomo di 75, che aveva avuto un ictus, è morto dopo dieci giorni di detenzione, sempre dentro Sollicciano. Nel frattempo il Provveditorato fa sapere che la circolare che consigliava di far dormire i detenuti in terra, era un refuso. Infine, il Tribunale – a seguito del ricorso presentato dal Ministero della Giustizia – convalida il sequestro di sette sezioni ma blocca il trasferimento dei detenuti. Parla il Presidente di Antigone Toscana Enrico Vincenzini .