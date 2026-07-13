www.controradio.it A Pisa Diritti in comune contesta il piano operativo comunale Play Episode Pause Episode 1x 00:00 / 00:07:16 Share Share Link Embed

PISA. La coalizione Diritti in comune: Una città in comune – Rifondazione Comunista ha presentato nell’area verde in Viale delle Cascine di fronte all’ ex – colorificio una iniziativa su “POC(A) salute: gli interventi nel piano operativo comunale che compromettono ambiente e salute della cittadinanza”. Con documenti e pareri che smentiscono le dichiarazioni dell’amministrazione sulla bontà del Poc. Fausto Pascali di Diritti in Comune.