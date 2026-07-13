www.controradio.it Open Day Unifi, edizione estiva al Polo di Prato Play Episode Pause Episode 1x 00:00 / 00:07:45 Share Share Link Embed

PRATO. Martedì 14 luglio incontri e presentazioni su tutta l’offerta dell’Ateneo. Dopo l’esame di maturità, l’Ateneo fiorentino offre una nuova opportunità di orientamento a studenti, famiglie e a tutti coloro che vogliono conoscere da vicino il mondo universitario. Martedì 14 luglio, dalle 9 alle 13, si svolge l’edizione estiva dell’Open Day presso il polo di Prato (piazza dell’Università, 1). Nel corso della mattinata sarà infatti possibile scoprire l’intera offerta formativa delle Scuole dell’Università di Firenze, approfondire i bandi di ammissione e ricevere informazioni utili sui percorsi di selezione e immatricolazione ai corsi di laurea. L’Open Day rappresenta un’occasione concreta per orientarsi nella scelta del proprio futuro universitario, confrontarsi con docenti, tutor e personale specializzato, e conoscere da vicino i servizi messi a disposizione degli studenti.