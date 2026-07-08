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Mer 8 Lug 2026
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Incendio boschivo a Buti nel Pisano, in azione 4 elicotteri

Redazione
By Redazione

Un incendio boschivo è scoppiato a Buti (Pisa), sulla Sp 56 del Monte Serra. Al momento, spiegano i vigili del fuoco, le fiamme stanno interessando il sottobosco in una zona scoscesa difficilmente raggiungibile dalle squadre di terra.

Sul posto sta intervenendo anche il sistema antincendi boschivi della Regione Toscana con 18 squadre di volontari Aib e quattro elicotteri della flotta regionale. Le cause del rogo sono in fase di accertamento. Sul posto anche i carabinieri.

Notizia in aggiornamento.

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