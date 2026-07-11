Giuseppe Conte oratore ufficiale dell’anniversario di Sant’Anna di Stazzema

Sarà l’ex presidente del Consiglio Giuseppe Conte, leader del Movimento 5 Stelle, l’oratore ufficiale della cerimonia in occasione dell’82esimo anniversario della Strage di Sant’Anna di Stazzema, in programma il prossimo 12 agosto.

La conferma della sua partecipazione è giunta nel corso di una telefonata al sindaco di Stazzema, Maurizio Verona, durante la quale il presidente Conte ha comunicato di aver accolto l’invito dell’Amministrazione comunale a prendere parte alle celebrazioni e a pronunciare l’orazione ufficiale.

La ricorrenza richiama rappresentanti delle istituzioni, associazioni, cittadini e giovani provenienti da tutta Italia per rendere omaggio alle oltre 500 vittime dell’eccidio perpetrato dalle truppe naziste il 12 agosto 1944, una delle più gravi stragi di civili compiute durante la Seconda guerra mondiale in Italia.

Il 3 giugno Verona aveva inviato un invito alla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, affinché partecipasse alla commemorazione, “da allora, nonostante numerose telefonate e solleciti, non ho ricevuto alcuna risposta, né positiva né negativa”. Così il sindaco di Stazzema (Lucca) che ha ringraziato Conte: “Sant’Anna di Stazzema – ha detto – non è soltanto il luogo della memoria di una tragedia immane che ha colpito la nostra comunità, ma è un simbolo universale dell’impegno contro ogni forma di violenza, di guerra e di sopraffazione. Sant’Anna è il luogo che rappresenta i valori fondativi della nostra Costituzione ed è la casa di chi crede in quei valori. La sua presenza rappresenta un segnale importante di vicinanza alle famiglie delle vittime, alla nostra comunità e a tutti coloro che, ogni anno, si ritrovano a Sant’Anna per riaffermare i valori della democrazia, della pace, della libertà e dell’antifascismo”.