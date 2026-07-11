Incendio in un’azienda di rifiuti del Pisano, fiamme in un capannone

Un incendio è scoppiato stamani all’interno della Spedi di Migliarino Pisano, nel Comune di Vecchiano (Pisa), azienda che tratta lo smaltimento di rifiuti di ogni tipo. Sul posto stanno operando i vigili del fuoco e le fiamme si sono propagate in un capannone all’interno del quale erano custoditi fusti contenenti rifiuti ancora non meglio identificati.

La colonna di fumo nero è visibile a chilometri di distanza e l’azienda ha sede vicino al casello di Pisa Nord dell’autostrada A12, ma al momento non si registrano disagi per la viabilità.

Spedi è un’azienda del gruppo lucchese Ageco spa, che opera dal 1982 nel settore della gestione dei rifiuti, con attività estese in tutta Italia. L’impianto pisano si sviluppa su 42 mila metri quadrati di area autorizzata per rifiuti speciali pericolosi e non, di cui oltre 14 mila metri quadrati coperti e ha una capacità di stoccagio, secondo le informazioni riportate dal sito internet della società, di 10 mila tonnellate annue di rifiuti.

Da ore le squadre dei vigili del fuoco stanno cercando di contenere l’incendio scoppiato stamani in un’azienda che di stoccaggio di rifiuti del Pisano. Il rogo si è sviluppato mentre lo stabilimento era chiuso e senza che vi fosse nessuno all’interno ma le cause che hanno innescato le fiamme non sono ancora note.

Attualmente, ha fatto sapere il comando provinciale dei vigili del fuoco di Pisa, “sono impegnate 4 squadre, 4 autobotti, un’autoscala, uno snorkel, e la maxi autobotte kilolitrica per oltre 50 operatori: sono in arrivo mezzi e uomini anche dai comandi limitrofi di Lucca, Pistoia, Livorno, Firenze e Prato”.

Secondo le prime indiscrezioni le fiamme avrebbero interessata un’area dove erano stoccate le batterie esauste delle auto.