Caldo: consumo anomalo bordini, treni sostituiti con bus su linea Pontassieve

Da oggi e per le prossime settimane, sulla linea ferroviaria Pontassieve-Borgo San Lorenzo sarà programmata una rimodulazione dell’offerta con numerosi collegamenti che saranno effettuati con autobus. La riprogrammazione si è resa necessaria a seguito di un consumo anomalo dei bordini delle ruote, causato dall’aumento importante e continuo delle temperature e dalla particolare numerosità delle curve lungo il tracciato ferroviario. Durante la giornata saranno garantiti i treni a maggior domanda del mattino e della sera.

“La situazione sulla nostra rete ferroviaria non è più tollerabile. I nostri pendolari stanno subendo non da giorni, non da settimane ma da anni disservizi e disagi. Pretendiamo un servizio di trasporto ferroviario che funzioni e funzioni come si deve”, “fino a che non sarà ripristinata la normalità, ossia un servizio utilizzabile, chiediamo che possano viaggiare senza pagare. Una gratuità come forma di risarcimento per i disagi. Chiediamo che la Regione sostenga la nostra proposta”. Così i sindaci del Mugello e della Valdisieve in merito alla rimodulazione sulla linea ferroviaria Pontassieve-Borgo San Lorenzo, con bus sotitutivi, dopo l’incontro con l’assessore regionale Boni e i responsabili di Rfi e Trenitalia svoltosi in videocollegamento.

Secondo i primi cittadini “pur comprendendo le ragioni di sicurezza, questa è l’ennesima tegola che cade in testa ai nostri pendolari che sono esasperati e lo denunciano quotidianamente contattandoci, documentando quel che accade sulla linea Faentina e sulla Firenze-Pontassieve-Borgo sui social”. Secondo i sindaci “muoversi in treno verso Firenze è diventata un’incognita quotidiana, senza la certezza di quando si parte e si arriva, con ritardi, soppressioni di corse improvvise. Un cronico disservizio che muta in emergenza”, una situazione “insostenibile e inaccettabile”.

“La sicurezza viene prima di tutto – dichiara l’assessore toscano ai trasporti Filippo Boni – e dunque verifiche tecniche e manutenzioni straordinarie necessarie devono essere fatte, tuttavia ritengo inaccettabile il modo nel quale la Regione è stata informata della criticità e che debba essere non solo garantito un livello di servizio adeguato e civile ai pendolari, con soluzioni alternative e tempestive, ma che si debba pensare immediatamente a soluzioni compensative dei disagi”. “Siamo consapevoli dell’urgenza dell’intervento a tutela proprio dei pendolari – aggiunge – e siamo anche consapevoli del fatto che su questa linea sono in atto lavori per 80 milioni di euro, tuttavia non è accettabile che chi utilizza il treno ogni giorno per studio o lavoro subisca tutti questi disagi. Abbiamo richiesto con massima urgenza a Trenitalia misure compensative per gli abbonati, visto anche che questo ulteriore disagio verte su una linea che negli ultimi mesi ha già visto un inizio di incendio, un blocco dei passaggi a livello e uno svio”. “Come Regione Toscana – conclude – ci faremo garanti della trattativa per ottenere un risarcimento per questo mese, in modo che chi usa quotidianamente il treno possa veder rimborsato l’abbonamento di luglio”.