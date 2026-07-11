Un centinaio alla camminata multireligiosa a Firenze, nell’ambito di ‘Re-Imagine Peace’

Circa 100 persone hanno partecipato alla camminata multireligiosa per la pace, da piazzale Michelangelo a San Miniato al Monte ieri pomeriggio: l’evento fa parte del festival ‘Re-Imagine Peace’, in corso fino a domani a Firenze. Tra i presenti padre Bernardo Gianni, abate dell’Abbazia di San Miniato al Monte, il rabbino capo di Firenze Gad Fernando Piperno, l’arcivescovo di Firenze Gherardo Gambelli, l’imam di Firenze Izzedin Elzir e Saverio Scuccimarri, rappresentante del Consiglio delle Chiese cristiane di Firenze.

“Firenze è la città del Rinascimento – ha affermato Gambelli -. Questa è un’occasione per per lasciarci ispirare dalla bellezza perché questo ci permetta di avere quelle ispirazioni per credere che la pace sia davvero possibile. Come leader delle tre religioni possiamo sostenerci gli uni con gli altri, sostenere tutte quelle persone che si impegnano con coraggio per negoziare, per parlare, per non rassegnarsi alla logica della guerra”.

“Il tema Reimagine Peace – ha affermato Piperno – ci invita a cercare delle nuove categorie, dei nuovi modi di pensare. Abbiamo bisogno di reimmaginarci in un mondo di pace che nel quale dobbiamo far qualcosa prima che si arrivi al conflitto. Abbiamo bisogno di legami veri, di rapporti reali”. “Lavoriamo sulla parola pace – ha osservato Elzir -. Dobbiamo dare il nostro contributo per un domani migliore, di convivenza pacifica. Abbiamo fiducia nell’essere umano, Dio l’ha avuta, perché non dobbiamo averla noi? Tocca a noi seminari, il risultato poi è nelle mani del Signore”.