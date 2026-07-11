Sollicciano: resta il sequestro di 7 sezioni, ma annullato il trasferimento dei detenuti

Il tribunale del Riesame di Firenze ha confermato il sequestro di sette sezioni del carcere fiorentino di Sollicciano, ma ha annullato il trasferimento dei detenuti in altre case circondariali toscane e nazionali.

Il provvedimento ha solo in parte accolto il ricorso del ministero della Giustizia – Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria che contestava la legittimità del decreto di sequestro, ritenendo non applicabile la normativa in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro alla casa circondariale di Sollicciano e le disposizioni che imponevano il trasferimento dei detenuti secondo un calendario prestabilito.

Era stata la procura di Firenze, a seguito dell’apertura di un’inchiesta, senza indagati per violazione del Testo Unico sulla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, a chiedere e ottenere il sequestro della casa circondariale di Sollicciano.