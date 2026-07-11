Gaffe di traduzione al museo di Pitigliano sull’Assunzione di Maria, in senso lavorativo e non religioso

Un errore di traduzione al piccolo museo diocesano di Palazzo Orsini a Pitigliano (Grosseto): un visitatore ha infatti fotografato e postato in una seguita pagina che si occupa di strafalcioni nelle traduzioni, la targhetta di un quadro di Girolamo di Benvenuto del XV secolo dove l’Assunzione di Maria diventa ‘Recruitment of Mary’. Un’assunzione, cioè, non in senso religioso, ma lavorativo.

La targhetta si trovava lì dal 2019 e nessuno si era accorto dell’errore, ma la pubblicazione della foto ha scatenato un piccolo caso. “La targhetta – racconta al Tirreno don Marco Monari, direttore del museo – si trova lì dal 2019 quando provvedemmo in economia a rifare le didascalie delle opere: un intervento realizzato al risparmio come spesso siamo stati costretti a fare”. La didascalia è stata rimossa e sostituita.

Don Monari sottolinea però un altro aspetto della vicenda, che non è stata commentata solo con ironia: “Oltre alle battute – dice – c’erano anche blasfemie e parole che non fanno bene al nostro museo. Abbiamo un modulo in cui i visitatori possono lasciare commenti, recensioni e osservazioni. In tutti questi anni non c’è mai arrivata alcuna segnalazione”.