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Ven 10 Lug 2026
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Camion in fiamme, chiuso tratto A1 nel Fiorentino

Redazione
By Redazione
immagine di archivio

Poco prima delle 15, sulla A1 Milano-Napoli Direttissima, è stato temporaneamente chiuso il tratto compreso tra il bivio con l’A1 e Badia in direzione Firenze, a causa di un mezzo pesante in fiamme, all’altezza del km 2.

Sul luogo dell’evento, dove sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, i vigili del fuoco, la polizia stradale e il personale di Autostrade per l’Italia, attualmente il traffico è bloccato verso il capoluogo toscano. Chi viaggia verso Firenze deve immettersi obbligatoriamente sulla A1 Panoramica. Agli utenti provenienti da Bologna e diretti verso Firenze è consigliato in alternativa di uscire a Sasso Marconi e percorrere la Ss64 Porrettana verso Pistoia dove immettersi in A11 verso Firenze. Il tratto (alle 17.30) continua ad essere chiuso in direzione di Firenze per l’incendio del camion. Problemi anche sulla carreggiata nord in quanto si starebbe incendiando anche la scarpata. Al momento si registrano circa 8 km di coda in direzione nord sulla direttissima. Traffico sulla Panoramica.

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