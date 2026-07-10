Firenze resta rovente, codice rosso fino a domenica. E il caldo prosegue

Firenze resta in codice rosso per il caldo anche nel fine settimana: il nuovo bollettino del Ministero della Salute conferma il livello massimo per oggi, domani e domenica 12 luglio. Oggi, si legge in una nota di Palazzo Vecchio, sono previsti 35 gradi alle ore 14, con una temperatura massima percepita di 36 gradi. Sabato il valore massimo percepito salirà a 37 gradi, mentre domenica si attesterà nuovamente sui 36.

Resta l’attenzione, si ricorda da Palazzo Vecchio, per le persone anziane: tra i servizi offerti durante tutto l’anno e intensificati in questi giorni di caldo c’è la possibilità di segnalare, da parte dei medici di famiglia, gli anziani soli in condizione di fragilità per l’inserimento nel servizio di sorveglianza attiva (monitoraggio telefonico periodico, rafforzato nei periodi di ondata di calore) gestito dalla Società della salute di Firenze in convenzione con l’Asp Firenze Montedomini.

“I medici di medicina generale possono segnalare le situazioni di maggiore vulnerabilità tramite il servizio di sorveglianza attiva – spiega l’assessore al welfare del Comune di Firenze Nicola Paulesu – Ci tengo a rinnovare l’appello alla loro collaborazione: con il loro aiuto riusciamo a raggiungere più persone che in questo periodo vivono criticità. Il benessere dei nostri anziani è al centro del nostro impegno e deve esserlo ancora di più durante queste ondate di calore; con le temperature che si alzano l’attenzione deve essere sempre molto alta soprattutto nei confronti di persone anziani prive di quella rete familiare necessaria e quindi più esposti in questa fase critica”.

Da lunedì, poi le temperature saliranno ulteriormente per raggiungere l’apice giovedì 16 luglio con 40°C a Oristano e Nuoro, 39°C a Firenze e Terni, 38°C a Bologna, Ferrara, Foggia, Mantova, Modena, Parma, Pavia e Piacenza, infine 37/38°C a Roma e Milano.