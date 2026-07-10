Sanità, la Toscana fra le prime regioni nei livelli d’assistenza

La Toscana è tra le prime cinque regioni italiane in tutte e tre le macro-aree del monitoraggio 2024 dei Livelli essenziali di assistenza.

La Toscana è tra le prime cinque regioni italiane in tutte e tre le macro-aree del monitoraggio 2024 dei Livelli essenziali di assistenza: lo certifica il Nuovo Sistema di Garanzia del ministero della Salute, approvato dal Comitato permanente il 14 maggio 2026. I punteggi — 96 in prevenzione, 94 in distrettuale e 90 in ospedaliera su una scala con soglia di sufficienza a 60 — collocano la regione nel gruppo di testa della classifica nazionale. Nella prevenzione il 96 vale il quinto posto (a pari merito con Lombardia e Veneto), dietro Trento (98) ed Emilia-Romagna (97). Nell’area distrettuale, che misura l’assistenza territoriale e la medicina di base, il punteggio di 94 è terzo dopo Veneto (95) ed Emilia-Romagna (94 a pari merito), e davanti a Piemonte (90) e Lombardia (89). Nell’area ospedaliera il 90 vale il quarto posto, dopo Veneto (97), PA Trento (94) ed Emilia-Romagna (91).