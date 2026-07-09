Sindaco Stazzema, invitato Meloni a commemorazione ma nessuna risposta

SANT’ANNA DI STAZZEMA. “Il 3 giugno ho inviato un invito alla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, affinché partecipasse alla commemorazione del 12 agosto 1944” dell’eccidio di Sant’Anna di Stazzema, “da allora, nonostante numerose telefonate e solleciti, non ho ricevuto alcuna risposta, né positiva né negativa. Per ragioni organizzative sarò quindi costretto a invitare un altro oratore, con il comprensibile imbarazzo di non sapere se, all’ultimo momento, la presidente possa decidere di accettare l’i nvito”. Così il sindaco di Stazzema (Lucca) Maurizio Verona ai nostri microfoni.