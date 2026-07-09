Cinque anni di lotta. L’anniversario della ex GKN 9 Luglio 2026 0 Condividere FacebookTwitterPinterestWhatsAppEmailStampaTelegram www.controradio.it Cinque anni di lotta. L'anniversario della ex GKN Play Episode Pause Episode 1x 00:00 / 00:17:52 Subscribe Share RSS Feed Share Link Embed TOSCANA. Convergere, salpare, insorgere: il quinto anniversario della lotta GKN. L’11 luglio, dalle ore 20:00, presidio alla ex GKN di Campi Bisenzio. Il 12 luglio dalle ore 10:00, l’appuntamento è al parco di Villa Montalvo di Campi.