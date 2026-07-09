    Cinque anni di lotta. L’anniversario della ex GKN

    0
    Logo Controradio
    www.controradio.it
    Cinque anni di lotta. L'anniversario della ex GKN
    Loading
    /

    TOSCANA. Convergere, salpare, insorgere: il quinto anniversario della lotta GKN. L’11 luglio, dalle ore 20:00, presidio alla ex GKN di Campi Bisenzio. Il 12 luglio dalle ore 10:00, l’appuntamento è al parco di Villa Montalvo di Campi.