www.controradio.it Il deputato Marco Grimaldi di Avs ha chiesto un’informativa urgente al governo su quello che sta succedendo a Seano Play Episode Pause Episode 1x 00:00 / 00:05:39 Share Share Link Embed

PRATO. Partito democratico, Avs e M5S hanno chiesto una informativa urgente del governo sui lavoratori sfruttati a Prato. “La cittadinanza di Prato è dalla parte del lavoro, è tempo che lo sia anche il Governo. 1.500 persone sono tornate in strada per protestare contro lo sgombero del presidio alla Acca di Seano, percepito come un atto di forza con cui lo Stato ha voltato le spalle agli sfruttati” – ha detto il vice capogruppo di Avs alla Camera, Marco Grimaldi, all’apertura dei lavori dell’Aula a Montecitorio.