www.controradio.it Verso la 50 Giorni di Cinema, i suoi vent'anni e non solo... Play Episode Pause Episode 1x 00:00 / 00:06:21 Share Share Link Embed

Si avvicinano tre importanti anniversari per le attività cinematografiche della Toscana, coordinate, per la Regione Toscana, dall’Area Cinema di Fondazione Sistema Toscana: i 10 anni del cinema La Compagnia; il ventennale della rassegna “50 Giorni di Cinema a Firenze”; il ventennale di Toscana Film Commission.

La rassegna di festival fiorentini a vocazione internazionale, si tiene quest’anno dal 6 ottobre al 10 dicembre, al cinema La Compagnia e in altri luoghi culturali cittadini. In programma alla “50 Giorni”, come di consueto, nove festival fiorentini a vocazione internazionale, sostenuti dalla Regione Toscana e con il coordinamento dell’Area Cinema di Fondazione Sistema Toscana.

Si parte con il Middle East Now (6 – 11 ottobre) che porta sul grande schermo de La Compagnia il cinema, le espressioni artistiche e le istanze del Medio Oriente Contemporaneo; si prosegue con il Fan Hua Chinese Film Festival (14- 18 ottobre) con una selezione della migliore produzione cinese, tra tradizione e innovazione; il Festival di Cinema e Donne (21 – 25 ottobre), dedicato al cinema firmato dalle registe internazionali, che dedica una particolare attenzione alle nuove autrici; France Odeon (28 ottobre – 1 novembre), festival con una selezione del miglior cinema d’Oltralpe; il Festival dei Popoli (2 – 8 novembre), la più importante e longeva manifestazione italiana e una delle principali a livello internazionale sul cinema documentario; Lo Schermo dell’arte Festival di cinema e arte contemporanea (11 – 15 novembre), incentrato sul rapporto tra l’arte contemporanea e il cinema d’artista, che apre a Firenze una finestra sulle nuove produzioni degli artisti internazionali; il Florence Queer Festival (18 – 22 novembre) manifestazione che porta all’attenzione del pubblico il cinema a tema LGBTQIA+; il River to River Florence Indian Film Festival (3 – 8 dicembre), viaggio nella cinematografia indiana, di ieri e di oggi, che ogni anno trasforma il cinema La Compagnia in un angolo di India. Chiude la “50 Giorni” 2026 il Premio N.I.C.E. Città di Firenze (10 dicembre) con la sua capacità di promozione del cinema italiano nel mondo. La “50 Giorni di Cinema a Firenze”, ideata e coordinata dall’Area Cinema di Fondazione Sistema Toscana, si realizza grazie al Protocollo d’Intesa tra Comune di Firenze, Regione Toscana, Fondazione Sistema Toscana, Fondazione CR Firenze e Camera di Commercio di Firenze.

Sono in tutto stimati in 1 milione gli spettatori che hanno frequentato La Compagnia nel corso di dieci anni di attività e 2300 le produzioni alle quali ha fornito assistenza Toscana Film Commission.

Lo speciale e le interviste a cura di Chiara Brilli