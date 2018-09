Settimana Lucana III edizione. La Basilicata in vetrina a Firenze

La Basilicata in vetrina a Firenze tra cultura, musica, arte, cinema, teatro, solidarietà … Da Rocco Papaleo a Eike Schimdt al Sindaco Dario Nardella. I Tarantolati di Tricarico, la Città dell’Utopia la storia di Rosita Melo e tantissime altre inziative. Dall’8 al 15 settembre

Il taglio del nastro della III edizione è fissato sabato 8 Settembre c/o Le pavoniere (Viale della Catena, 2), alle ore 19.00 all’interno del Parco delle Cascine, dove alla presenza delle maggiori istituzioni lucane e fiorentine, si celebrerà l’inizio della manifestazione con il saluto del Presidente dell’Associazione Lucani (costituita nel 1971), Luigi D’Angelo, e il sindaco di Firenze Dario Nardella. A far da cornice la musica dei Tarantolati di Tricarico (ingresso libero), band storica dell’intero panorama folk-popolare nazionale. Durante la serata ci sarà anche l’esibizione di danze mediterranee di Annalisa Prota dell’associazione DanzeAssud.

Domenica 9 Settembre dalle 19.00 c/o il Fiorino Sull’Arno (Lungarno Pecori Giraldi), una serata dedicata ai lucani nel mondo con la presentazione del libro di Maria Albano “Desde el alma” a cura del circolo Culturale il Portale di Pignola (PZ), sulla vita di Rosita Melo la prima donna compositrice di Tango. A seguire spettacolo di tango e milonga.

Lunedì 10 settembre alle ore 20.00 c/o il Cinema La Compagnia (via Cavour 50r, ingresso libero) cineforum dedicato a Bellezza & Spiritualità a cura del CineClub “Vittorio De Sica” di Rionero in Vulture, con la proiezione del corto “La Strada meno battuta, a cavallo sulla via Herculia” di Armando Lostaglio. Durante la serata l’attrice Chiara Lostaglio omaggia il pubblico con letture dedicate a Giustino Fortunato. Parallelamente l’artista Vittorio Vertone produrrà un’opera estemporanea che verrà messa all’asta in occasione della cena di gala del Sabato. Subito dopo, anteprima del film “Sacra Linfa” del regista lucano Felice Vino. Ad aprire la serata il saluto del direttore delle Gallerie degli Uffizi Eike Schmidt.

Martedì 11 settembre a San Salvi all’interno della storica associazione Chille De la Balanza (c/o Gainse BARre), nel suggestivo spazio dell’ex manicomio fiorentino, l’attrice Francesca Ritrovato (accompagnata dalla musicista GIUA), vincitrice della scorsa edizione del concorso San Salvi diretto dal maestro Claudio Ascoli, porterà in scena “Una spina nella carne”, spettacolo dedicato alle donne e agli internati. Ad introdurre la serata ci sarà Marcello Chiorra, curatore della mostra di pittura realizzata dai diciotto pazienti del centro salute mentale, in corso alla Galleria Zetaeffe, organizzata dall’Associazione la Nuova Tinaia.

Mercoledì 12 spazio all’enogastronomia con la cena lucana c/o L’Osteria Del Porcellino con la dj lucana COQODJ, grande protagonista della night life fiorentina (Prenotazione obbligatoria al 3383076778)

Giovedì 13 ore 20.00 c/o il Caffè Letterario delle Murate (Piazza delle Murate; ingressi via dell’Agnolo / via Ghibellina) viaggio nella musica tradizionale folk-popolare a cura dei “Mediterranea Quartet”

Venerdì 14 settembre ore 20.00 c/o il Parco delle Cascine in collaborazione con l’APT BASILICATA, l’evento speciale della III° edizione, LA CITTA’ DELL’UTOPIA: performance di teatro, danza, tessuti aerei e acrobazie, con la straordinaria regia di Gianpiero Francese. Per la prima volta lontano da Campomaggiore (Basilicata), la grande fiaba storico-filosofica che narra di un soldato tornato dalla guerra che non trova più niente del suo paese natale, perché distrutto da una terribile frana. In una notte magica il protagonista incontra personaggi reali e fantastici che tra visioni immaginifiche e teorie illuministiche trasformano i suoi incubi nel sogno di una Città dell’Utopia. Il risultato è una rappresentazione in cui immagini liriche ed oniriche si fondono in un gioco emozionante di movimenti spettacolari

Sabato 15 Settembre 2018 c/o il prestigioso Ristorante La Loggia (Piazzale Michelangelo, 1), il gran finale con saluto delle istituzioni e una cena di gala con la consegna dei premi alle ECCELLENZE LUCANE. Speciale guest della serata sarà l’attore Rocco Papaleo, che renderà omaggio all’associazione culturale lucana di Firenze con una partecipazione straordinaria in segno di stima e amicizia. Per l’occasione, ci sarà un’asta di beneficenza per l’opera realizzata dall’artista Vittorio Vertone, finalizzata alla raccolta fondi per la realizzazione di un evento benefico, e la consegna ufficiale all’Associazione persone Williams Italia, da parte dell’associazione culturale lucana Firenze e del Farmaceutico Militare, dell’assegno di 1500 euro raccolti durante la cena di beneficenza dello scorso 3 Aprile, realizzata all’interno dello stabilimento chimico unità produttiva dell’agenzia industrie difesa, per la prima volta straordinariamente concesso per un evento privato. A fare da cornice la musica della Ray Bepi Big Band. I premiati 2018: Angelo Chiorazzo – Fondatore Cooperativa Auxilium, Presidente AGCI; Michele Uva – Vicepresidente UEFA e sub commissario FIGC; Michele De Bonis – Primario di Cardiochirurgia delle Terapie avanzate e di Ricerca dell’ Ospedale Universitario San Raffaele; Carolin Martino – Imprenditrice, Presidente del Consorzio per la Tutela dell’Aglianico; ASD Rotonda Volley – Associazione sportiva lucana di Sitting Volley; Pasquale Larocca – Campione mondiale Artic Winter race di Rowanemi