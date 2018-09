Feste dello Sport animano i quartieri di Firenze

Al via le Feste dello Sport nei quartieri: un mese all’insegna dell’attività fisica gratuita all’aria aperta.

Al via nei cinque quartieri fiorentine le Feste dello Sport, l’iniziativa che animerà i parchi della città come ogni anno, proponendo prove di molti sport per bambini e ragazzi, esibizioni ed altre iniziative, con il concorso di molte associazioni sportive del territorio e il coordinamento dell’assessorato allo sport del Comune di Firenze e delle commissioni sport dei cinque quartieri. In più, per chi si sposta sui pedali, sarà possibile “targare” gratuitamente la bici, grazie all’Ufficio Città Sicura del Comune di Firenze, che mette a disposizione le targhette anti-furto “Easy-tag”. E’ necessario però essere dotati di campanello, luci e freni funzionanti.

Spiega l’assessore allo sport, Andrea Vannucci: “La città si accende all’insegna dello sport e lo fa attraverso le iniziative nei territori. Da questo week-end, grazie alla sinergia con le tante associazioni sportive, sarà possibile fare sport nelle piazze, nei giardini, nei palazzetti di Firenze. Un’offerta molto varia che viene messa a disposizione delle famiglie e soprattutto dei bambini e dei ragazzi che possono provare e scegliere lo sport da fare durante l’anno. Questa possibilità, offerta gratuitamente, è una sorta di avviamento allo sport, utile sicuramente per le giovani generazioni”.

Si parte in questo fine settimana col quartiere 3 al Parco dell’Anconella. Da oggi a domenica 9 settembre tante iniziative ogni pomeriggio, dalle 16.30 alle 19.30 grazie a “Gioca lo sport”. Quest’anno partecipano 60 associazioni, con una particolare attenzione i temi della disabilità: tra le specialità da provare anche la scherma olimpica e paralimpica, il wheelchair hockey e il basket in carrozzina. La merenda sarà offerta da Mukki. Due stand informativi saranno messi a disposizione da Protezione civile, Misericordia di Badia a Ripoli e Alia Servizi Ambientali. Venerdì 7 la targatura delle biciclette. Sabato pomeriggio poi tutti in acqua con canoa, kayak e dragon boat, presso la sede Canottieri Comunali su lungarno Ferrucci, 4. Domenica 9 la pedalata nel quartiere di Gavinana dedicata a tutti i bambini.

Dal 10 al 15 settembre la “Festa dello Sport” si sposta al quartiere 2 presso i giardini del Campo di Marte (viale Manfredo Fanti, dietro lo stadio). Ci sarà tutta una settimana per provare le più diverse discipline. La manifestazione è aperta ogni pomeriggio a bambini e ragazzi tra i 6 e i 14 anni che riceveranno una card dove sarà messo un timbro per ogni disciplina provata: scherma, basket, acrobazie circensi, pattinaggio, danza, nordic walking e molte altre specialità. Chi completerà tutta la tessera vincerà un premio di partecipazione che sarà consegnato durante la festa finale di sabato 15 settembre alle ore 12. Durante la manifestazione si svolgerà anche il mercatino dei ragazzi (sabato 15 settembre dalle ore 16) il cui ricavato andrà in beneficenza. Anche nel quartiere 2 la possibilità di “targare” la bicicletta mercoledì 12 e giovedì 13 settembre.

Nel week end del 15 e 16 settembre l’impianto sportivo Betti in via del Filarete (zona Soffiano) si anima con le iniziative organizzate dalle società del territorio, intorno alla grande pista di atletica e dentro il palazzetto. La Festa dello Sport organizzata del quartiere 4 si tiene sabato pomeriggio dalle ore 15 alle 19 e domenica tutto il giorno, dalle 10 alle 19.

Chiude il programma il Quartiere 5 che organizza la sua festa “Sport in libertà” al Pala Mattioli di via Benedetto Dei, sabato 22 e domenica 23 settembre, dalle 16 alle 19, con decine di discipline tutte da provare. Il 22 settembre sarà possibile anche far targare la propria bicicletta all’interno del progetto “Città Sicura – TargaLaMìBici”, mentre il giorno dopo si svolgeranno le premiazioni dell’edizione 2018 del Premio “Villa Pallini” alle ore 18.45. Domenica, inoltre, dalle 16 alle 19, è previsto l’open day della piscina Iti di via Caboto, con ingressi gratuiti per bambini accompagnati da un genitore (prenotazione obbligatoria entro la giornata di sabato).