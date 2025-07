Museo fumetto Lucca, progetto in anteprima al Padiglione Italia

Presentato in anteprima mondiale al Padiglione Italia di Expo 2025 di Osaka in Giappone il progetto del Museo internazionale del fumetto di Lucca.

Il progetto del Museo internazionale del fumetto di Lucca, un’impresa che coinvolge ministero della Cultura, Regione Toscana, la Città di Lucca e Lucca Crea, è stato presentato in anteprima mondiale al Padiglione Italia di Expo 2025 Osaka in occasione della settimana dedicata alla Toscana. Un momento in cui sono stati mostrati i primi render della struttura che celebrerà e studierà il fumetto e tutti i linguaggi della cultura popolare internazionale e le moderne forme di storytelling e narrazione visuale. “Non potevamo non venire a Osaka che gettando questo ponte internazionale”, ha affermato Emanuele Vietina, direttore Direttore generale di Lucca Crea S.r.l. e Direttore di Lucca Comics & Games. Una “manifattura permanente del fumetto che si andrà a installare nella vecchia manifattura tabacchi”, ha spiegato Vietina, “sito industriale che in qualche modo è stato simbolico per la comunità di Lucca fra l’800 e il 900 e che diventerà nel terzo millennio simbolico per tutte le comunità delle industrie creative”. All’evento era presente anche l’Amministratore unico di Lucca Crea Nicola Lucchesi. “Presentare questo progetto in anteprima mondiale è stato fondamentale perché l’abbiamo fatta alla presenza degli amici del Museo del Fumetto di Tokyo, fonte di grande ispirazione”, ha raccontato il direttore generale di Lucca Comics & Games, ma soprattutto “è stato un modo per celebrare lo straordinario master plan realizzato dagli architetti dello studio capitanato da Luca Milan”. “Un viaggio – ha concluso Vietina – che è partito con grandi ambizioni e che vuole intersecare stabilmente due delle tradizioni del fumetto più importanti del pianeta che sono quella del fumetto popolare italiano e quella del fumetto popolare giapponese”.