Automobilista aggredisce autista At a Prato

Una conducente di un bus di At è stata aggredita ieri pomeriggio intorno alle 18 da un automobilista in via dell’Alberaccio a Prato: il pullman, che stava svolgendo servizio sulla linea 1+ in direzione della stazione, era momentaneamente in sosta alla fermata.

Lo rende noto la stessa At spiegando che “secondo una prima ricostruzione, poco dopo che la conducente si era accostata alla fermata per la salita e la discesa dei passeggeri”, l’automobilista “si è affiancato al bus, è sceso, ha inveito ed ha sferrato dei pugni dal finestrino alla dipendente alla guida. Dopo il gesto si è dato alla fuga”. Per la conducente, soccorsa dal 118, una prognosi di alcuni giorni.

Sul posto è intervenuta la la Polizia municipale, insieme ai sanitariti. “Autolinee Toscane – si spiega – si è messa subito a disposizione delle autorità fornendo tutte le immagini riprese delle telecamere, sia interne che esterne, per consentire di definire la dinamica e rintracciare l’autore del folle gesto”. “A nome di tutta l’azienda esprimo solidarietà e sostegno alla dipendente aggredita – commenta il presidente di At Gianni Bechelli -, è inaccettabile che, durante la normale attività lavorativa, si venga insultati e addirittura aggrediti, cosa mai giustificabile. Massima sarà la nostra collaborazione con le autorità perché è intollerabile vedere e restare in silenzio di fronte a queste situazioni, che non possono e non devono rimanere impunite, verso chi sta svolgendo, con professionalità e cura, un servizio pubblico”.