Lucca Comics & Games: record di visitatori

Lucca, con un record di visitatori e 450 eventi diffusi in tutta italia si è conclusa la manifestazione Lucca Comics & Games.

Questa edizione di Lucca Comics & Games è stata un record, non solo per il numero di ticket venduti “che – affermano gli organizzatori – si conferma come il più importante d’Occidente, con 319.926 biglietti venduti” ma anche “per un’edizione che si è estesa anche al di fuori dei confini cittadini, approdando in 120 Campfire in tutta Italia che hanno organizzato oltre 450 eventi in 15 giorni, su RaiPlay con la sezione dedicata a Lucca Comics & Games, e che ha conquistato anche il web con il festival digital trasmesso su Twitch”.

Hope, si ricorda, è stato il tema dell’edizione appena conclusa, declinato nello splendido poster realizzato da uno dei massimi esponenti dell’arte fantasy, il canadese Ted Nasmith.

Lucca Comics & Games si è dimostrata ancora una volta “scrigno di immaginazione e speranza che ha portato nella cittadina toscana appassionati di fumetti, animazione, videogiochi, giochi da tavolo, cinema, serie tv, illustrazione e fantasy, provenienti da ogni parte del mondo, confermando l’enorme attrattiva a livello nazionale e internazionale del festival”.

“Un’edizione davvero speciale, unica, la visione che si è avverata – afferma Emanuele Vietina, direttore di Lucca Comics & Games – non solo per le grandi anteprime, o per la presenza di tantissimi autori e artisti italiani e stranieri, o per le numerose novità editoriali, o ancora per la ricchissima offerta culturale, ma soprattutto per l’atmosfera magica che abbiamo respirato nelle piazze lucchesi. Il festival è stato lo specchio di un mondo fantastico, che però esiste davvero, è contemporaneo, ed è abitato dalle migliori community di fan che qualsiasi festival spera di avere”.

L’evento per cinque giorni ha accolto grandi anteprime internazionali con ospiti d’eccezione tra cui il registra visionario Tim Burton, acclamato dal popolo di Lucca cui ha raccontato il suo immaginario in occasione dell’anteprima europea della serie Mercoledì. Ma anche l’attesissima anteprima di One Piece Film: Red alla presenza del regista Gorō Taniguchi accompagnata da tantissime iniziative, senza dimenticare la prima visione mondiale di quattro episodi della serie animata Dragonero, tratta dal fumetto di successo creato da Luca Enoch e Stefano Vietti, una coproduzione internazionale Sergio Bonelli Editore insieme a Rai Kids, Power Kids e NexusTv

“Quella appena conclusa è stata un’edizione di Lucca Comics & Games memorabile, che rimarrà nella storia perché i grandi numeri – quasi 320 mila biglietti venduti – ci sono e contano, ma rappresentano solo il riflesso di ciò che è davvero importante: il sentimento diffuso e condiviso di tornare a stare insieme dopo un periodo storico molto difficile”. Lo afferma stasera il sindaco di Lucca, Mario Pardini, sottolineando “le calde giornate di sole, l’offerta dei padiglioni e i grandi ospiti, l’organizzazione, la viabilità, la sicurezza, l’affluenza che ha polverizzato ogni record precedente”.

Pardini ringrazia la società “Lucca Crea (il cda e tutti i collaboratori interni ed esterni), i Vigili del Fuoco, le forze dell’ordine, la Protezione civile, la polizia municipale, gli uffici comunali, le centinaia di migliaia di visitatori e l’intera città di Lucca, accogliente come sempre” e “l’Area Performance per aver destinato parte del ricavo della tradizionale asta di beneficenza alle famiglie delle vittime della tragedia di Torre. L’esplosione che per una fuga di gas di una casa ha causato due morti e tre feriti, disastro che ha scosso la nostra comunità il giorno prima dell’inizio della manifestazione.”

Ricordiamo che il Lucca Comics & Games tornerà anche il prossimo anno. Il festival si svolgerà dall’1 al 5 novembre 2023.