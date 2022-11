Firenze: aereo rientra subito dopo decollo

L’accensione di una spia dopo il decollo dall’aeroporto di Firenze di un aereo diretto a Barcellona, ha costretto l’equipaggio a rientrare. Oltre un centinaio i passeggeri a bordo.

Il volo è stato riprogrammato successivamente dalla compagnia aerea, la Vueling,. L’aereo è stato sostituito con un altro velivolo Airbus 319 che era già pronto a bordo pista.

I passeggeri, tornati indietro, sono stati fatti scendere e trasferiti sull’altro aereo. Stessa operazione per i bagagli, scaricati dall’aereo dove si è accesa la spia e caricati di nuovo sull’altro aeromobile.

Secondo quanto appreso da fonti aeroportuali, si era accesa nel pannello dei comandi la spia della pressurizzazione, circostanza che, a scanso di inconvenienti, impone l’atterraggio e l’esecuzione di controlli. L’aereo sostitutivo, invece, è uno dei tre che la Vueling tiene di base allo scalo di Peretola.

Il volo VY6002 Flr-Bcn, si spiega dall’aeroporto Vespucci di Firenze, era partito il 31 ottobre, alla sera alle ore 21.55 locali con 110 passeggeri e, mentre era in fase di crociera, l’equipaggio ha deciso di rientrare a Firenze per un problema tecnico. Quindi alle ore 22.43 locali è atterrato. Sempre in base a quanto riferito, l’aeromobile non ha dichiarato emergenza, è atterrato regolarmente e ha raggiunto in modo autonomo il piazzale di sosta allo stand 301.

Tutti i passeggeri, dopo il trasferimento su un altro aereo della compagnia Vueling presente sul piazzale, hanno decollato a mezzanotte e 48 della notte scorsa. Nessun passeggero ha rinunciato a partire. Le operazioni di trasferimento dei passeggeri, si sottolinea da Peretola, si sono svolte regolarmente e senza problemi.