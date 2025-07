Falsi, da 3 denunciati a Pisa indagini su catena fornitori

A Pisa la Guardia di Finanza sequestra 20.351 articoli con marchi contraffatti. E partono le indagini delle Fiamme gialle di Pisa per risalire ai fornitori e agli utilizzatori della merce contraffatta sequestrata.

A Pisa la Guardia di Finanza sequestra 20.351 articoli con marchi contraffatti. E partono le indagini delle Fiamme gialle di Pisa per risalire ai fornitori e agli utilizzatori della merce contraffatta sequestrata – in due distinti controlli – nei giorni scorsi, per un giro d’affari stimato di circa 250.000 euro. Le Fiamme gialle avevano denunciato alla procura, per commercio di falsi e per ricettazione, tre soggetti. Sono due cinesi, un uomo di 44 anni e una donna, convivente, nell’area circostante la stazione ferroviaria, con numerosi articoli e accessori a marchio contraffatti, riconducibili a noti brand di altissima tecnologia, tra i quali accessori Apple e Samsung, oltre a peluches riportanti il logo Walt Disney e carte da collezione Pokemon. La perquisizione domiciliare ha fatto scoprire 20.351 articoli recanti marchi falsi, sottoposti a sequestro. In altro controllo, sul litorale di Pisa, è stato fermato un bengalese di 44 anni trovato con oltre 200 occhiali da sole pronti per essere venduti sui banchi con perfette griffe false di Gucci, Oakley e Ray-Ban.

A maggio scorso un altro sequestro record. Ben 55.204 articoli contraffatti, tra borse, etichette, orologi e svariati accessori. A tanto ammonta il numero di oggetti sequestrati dai finanzieri del Comando Provinciale di Pisa solo nel periodo delle festività pasquali e caratterizzato dai ponti del 25 aprile e del 1 maggio. Un periodo nel quale si assiste a un aumento evidente dei visitatori in città e provincia, ed è per questo che le Fiamme gialle hanno intensificato l’azione a contrasto della contraffazione e dell’abusivismo commerciale, eseguendo numerosi interventi sul territorio, con particolare attenzione alle zone di maggiore attrattiva turistica.