Esplosione Lucca: il bilancio delle vittime

Un’esplosione, quasi certamente causata da una fuga di gas, ha distrutto un’abitazione a Torre, nel comune di Lucca.

L’esplosione è avvenuta nei pressi della strada provinciale della Valfreddana. Sul posto il 118 con l’elicottero Pegaso.

I Vigili del Fuoco hanno spiegato che l’esplosione, a seguito di una fuga di gas metano, ha interessato un edificio di due piani, suddiviso in due unità abitative. Sul posto stanno arrivando anche le unità cinofile e le squadre Usar.

Bilancio della questura di Lucca

Al momento le persone coinvolte nell’esplosione sono: una donna incinta, due camionisti, una donna di 55 anni e il marito.

La donna incinta, seppur in gravi condizioni, è stata salvata dai vigili del fuoco e si trova ora in ospedale per essere sottoposta dai medici al parto cesareo. Il compagno non è stato coinvolto dall’esplosione.

I due camionisti feriti sono stati ricoverati in codice bianco all’ospedale mentre non c’e stato niente da fare per la donna di 55 anni e il marito di 60 anni.

La figlia 17enne delle vittime, inizialmente ritenuta dispersa, non è rimasta coinvolta nel disastro perché era a scuola.