Ramo cade su auto lungo i viali a Firenze, nessun ferito

Un ramo è caduto stamani da una pianta ad alto fusto finendo su due auto in sosta lungo viale Gramsci a Firenze. Non ci sono persone coinvolte, danni invece per i due veicoli.

Sul posto sono intervenuti, a partire dalle 8:50, i vigili del fuoco con una squadra e un’autoscala per la messa in sicurezza e per la rimozione del ramo. Sul posto anche la polizia locale. Si stanno valutando le cause, da parte degli esperti, per il cedimento stamani del ramo di un bagolaro con diamtero di110 centimetri in viale Gramsci a Frenze. “Le attuali conoscenze scientifiche attribuiscono tra le possibili cause della caduta di rami in estate il fenomeno del ‘summer branch drop’, la rottura (o il cedimento) improvviso delle branche. Un fenomeno che si verifica durante i mesi estivi”. Così in una nota il Comune di Firenze in merito al ramo che si è staccato dall’albero finendo su una macchina in sosta.

La pianta, “subito controllata”, nell’agosto 2023, spiega il ancora il Comune, era stata sottoposta a una Vta – Visual tree assessment, valutazione visiva della stabilità di un albero, un metodo per valutare la stabilità e la salute delle piante -, “è in classe di rischio C senza prescrizioni, con scadenza il prossimo mese di agosto, quando è già previsto il controllo”. Purtroppo non è il primo episodio del genere accaduto in queste settimane.