Una videochiamata per salvare una vita. Donna scampa la morte per soffocamento

A Pistoia una donna ha rischiato di morire soffocata, a salvarle la vita è stata una videochiamata.

Il sistema innovativo, per ora introdotto solo nella Centrale operativa 118 Empoli-Pistoia, permette, tramite la videochiamata, sia di geolocalizzare i pazienti sia la trasmissione delle immagini alla Centrale.

In questo caso specifico, le immagini della donna sono state trasmesse alla sede del 118 permettendo così ai sanitari di dispensare le istruzioni necessarie per effettuare le manovre rianimatorie, nell’attesa dell’arrivo dei soccorsi.

La signora salvata si trovava in un ristorante nel Comune di Marliana, in provincia di Pistoia, quando, improvvisamente, ha iniziato a soffocare.

La situazione, apparsa grave da subito, ha portato i presenti a prendere la decisione di chiamare il 112 che a sua volta ha allertato la Centrale Operativa 118 Empoli-Pistoia. L’infermiere, in linea dalla Centrale Operativa, ha iniziato a impartire ai presenti le istruzioni necessarie per lo svolgimento delle prime manovre di soccorso.

Contemporaneamente, il personale della Centrale, ha avvisato l’equipaggio dei soccorsi di attivarsi per un’ostruzione da corpo estraneo e di recarsi sul posto.

Sempre alle persone presenti nel ristorante, l’infermiere della Centrale, ha chiesto di sdraiare la signora a terra e di iniziare, alternandosi, a praticarle delle compressioni sul torace. Tali indicazioni sono state impartite telefonicamente e in viva voce. Solo successivamente è stata attivata la videochiamata che ha permesso così ai sanitari di visualizzare sul monitor la situazione.

I sanitari, una volta giunti sul posto, hanno prontamente rimosso il corpo estraneo e somministrato l’ossigeno alla donna, prima di trasferirla all’Ospedale.

Sono sette le persone che hanno coordinato l’intervento: dalla Centrale Operativa gli infermieri Chiara Andreotti, Roberto Ferrari e Elisabetta Maffucci, il dottor Michele Arzi e i tecnici Manuel Presi e Andrea Meoni; a bordo del mezzo di soccorso l’infermiere Guido Bruschi.

Funzionamento del nuovo sistema

Il Dottor Pietro Paolini, direttore Area Emergenza Territoriale 118 e della Cross-Centrale Remota per Operazioni di Soccorso Sanitario, ha spiegato il funzionamento di questo nuovo sistema. Sistema dotato di una tecnologia GPS e di una fotocamera che permette, tramite videochiamata, l’assistenza ai pazienti.

Il sistema, come spiegato dal dottore, non ha bisogno di nessuna App specifica, anzi, le immagini vengono trasmesse, dal luogo dell’evento alla Centrale 118, direttamente dal telefono, grazie ad Internet.

“La Centrale di Empoli-Pistoia è la prima, a livello regionale, ad utilizzare tale modalità che, da ora in poi, consentirà agli operatori sanitari non solo di “sentire” ma anche di visualizzare i luoghi dove si verificano le emergenze, così potranno essere formulate ipotesi diagnostiche ancora più precise e il sistema dei soccorsi sarà ancora più efficace. Penso che con la videochiamata, per esempio, saranno ancora più tempestive le informazioni in presenza di patologie tempo dipendenti, come infarto e ictus e negli incidenti stradali”.

Il sistema inoltre è dotato anche di un traduttore simultaneo che comprende tutte le lingue conosciute.