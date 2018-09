“Toro scatenato” in versione restaurata

Il capolavoro di Martin Scorsese con un indimenticabile Robert De Niro al cinema Odeon in versione restaurata lunedì 10 settembre; versione originale con sottotitoli in italiano.

Lunedì 10 Settembre (ore 21.00) Cinema Odeon Firenze e Cineteca di Bologna presentano uno dei più grandi film della storia del cinema, Toro Scatenato, il capolavoro di Martin Scorsese con un indimenticabile Robert De Niro, in versione restaurata originale con sottotitoli in italiano. Il film racconta la storia di Jake La Motta, un duro italo-americano del Bronx che divenne campione mondiale dei pesi medi all’indomani della Seconda Guerra Mondiale. Detronizzato da Sugar Ray Robinson, si ritirò a vita privata. Abbandonato dalla moglie, rovinato da una serie di iniziative economiche sballate, La Motta sembrava finito. Riuscirà però a trovare un nuovo, seppur modesto successo, come intrattenitore nei night club.

L’italo-americano Scorsese racconta di un altro italo-americano famoso, con memorabili immagini in bianco e nero. De Niro ci dà una delle sue migliori (e più estenuanti) interpretazioni. La figura epica e turbolenta di Jake LaMotta porta, sul proprio corpo martoriato, decenni di cinema sulla boxe, distillando alla perfezione la vena ostinata e disperata dei suoi protagonisti.

“Il tema del film è la sopravvivenza”, dice Scorsese. La Motta, nel corso di una vita inimitabile, lotta all’ultimo sangue per sopravvivere a se stesso, tentando vanamente di non precipitare nella spirale delle proprie nevrosi e dei propri fallimenti. “Combattimenti regolari non ne esistono”, aggiunge Scorsese, riferendosi forse più alla vita che allo sport, e mettendoci davanti alla fatica immane che ognuno deve affrontare sul proprio ring privato. Anche per questo Toro scatenato, con tutto il carico di brutalità che lo accompagna, è un film spirituale. Oltre a essere una malinconica lezione sul tempo e sulla vocazione distruttiva dello spettacolo. Tra cent’anni, sarà ancora uno dei film più grandi di sempre.

Primo appuntamento della stagione del ciclo “Odeon Classics”, che la storica sala di Piazza Strozzi propone ogni anno in collaborazione con la Cineteca di Bologna. Il prossimo appuntamento sarà giovedì 18 Ottobre con C’era una volta il west.

Cinema Odeon | Piazza Strozzi | Firenze Biglietto: euro 10 Tel. 055-214068 www.odeonfirenze.com